Alberi 'affogati' nell'asfalto a Calci: "Uno scempio"

Alberi 'affogati nell'asfalto. E' quanto denuncia la capogruppo di Uniti per Calci, Serena Sbrana. "Siamo allibiti - afferma - di recente, in via Brogiotti, sono stati eseguiti dei lavori di asfaltatura e, al posto degli alloggi verdi degli alberi, vi è una colata di asfalto fino al tronco. I nostri amministratori non si sono accorti dello scempio? Eppure la via è proprio dietro il Comune. Un lavoro di questo tipo può danneggiare le piante e mettere a repentaglio la loro sopravvivenza".

"Si parla tanto di quanto sia prezioso il verde pubblico - prosegue la Sbrana - e poi lo si tratta così? Non ci sono scuse. Ci risulta che sia stato il Comune a non prevedere gli alloggi per le piante: è una vergogna. Il danno, poi, è doppio: uno scempio per gli alberi e denaro dei contribuenti sperperato. Altro che #riqualifiCalci, come scrive continuamente il sindaco Ghimenti; per riqualificare un Comune non basta asfaltare chilometri di strade e poi pubblicare post su Facebook! Qua siamo a #rovinaCalci".