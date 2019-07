Temporali nel pisano: alberi e rami pericolanti, allerta meteo gialla

Condizioni di tempo instabile stanno interessando in queste ore la Toscana, tanto da convincere la Protezione Civile ad emettere l'allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico. Nella mattina di oggi, 7 luglio, una perturbazione è transitata sul pisano con registrate chiamate ai Vigili del Fuoco per alberi e rami pericolanti. Non si sono verificati interventi numerosi o particolarmente complessi, tuttavia a Titignano, Cascina, è stata segnalata la caduta di parti di un albero sulla strada, con l'inevitabile spavento per i residenti.

L'avviso ha validità dalle ore 21 di oggi, domenica 7 luglio, fino alle ore 10 di domani, lunedì 8 luglio. Interessa la costa e le zone interne della Toscana centro-settentrionale. Secondo il meteo regionale nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili rovesci o temporali in Appennino, con occasionali colpi di vento e grandinate. Dalla tarda serata, e per tutta la notte, possibilità di temporali di forte intensità sulla costa centro-settentrionale e aree adiacenti, e sulle zone interne centro-settentrionali. Dalla tarda mattina di domani, 8 luglio, e fino a tutto il pomeriggio, possibili temporali in Appennino, accompagnati da occasionali colpi di vento e grandinate.

In foto i rami caduti a Titignano (segnalazione da un lettore). Sotto via San Giovanni Bosco a Pisa.