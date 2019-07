Cade albero in via del Brennero: strada chiusa

I Vigili del Fuoco di Pisa stanno operando in via del Brennero, nel tratto compreso tra la rotonda Martiri delle Foibe e l'angolo con via Bianchi, a Pisa, per un albero caduto sulla sede stradale. Al momento la circolazione è interdetta con i pompieri che sono all'opera per rimuovere l'albero e riportare la situazione alla normalità. Non si segnalano comunque danni né a persone né a cose.

Pompieri al lavoro anche nella zona di Volterra dove alcuni fulmini hanno alimentato dei principi d’incendio di sterpaglie. La situazione non sarebbe comunque particolarmente critica.