Cade grosso albero sul marciapiede in Piazza Guerrazzi

Un grosso albero è caduto oggi, 25 agosto, probabilmente intorno alle ore 15, in Piazza Guerrazzi.

Il punto in cui è rovinata a terra la pianta è quello del marciapiede-pista ciclabile che si trova a fianco della carreggiata nella svolta in cui via Giuliano da San Gallo confluisce proprio in piazza. Un tratto pedonale che nei periodi non festivi è trafficato da molti passanti, in particolare studenti, anche in bici.

Fortunatamente nel momento della caduta non passava nessuno, non ci sono stati feriti o danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, insieme ai Vigili Urbani e la Protezione Civile del Comune.

