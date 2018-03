Buti, albero cade sulla Sarzanese Valdera: auto danneggiata

Intervento dei Vigili del Fuoco stamani, 7 marzo, sulla statale Sarzanese Valdera, nel comune di Buti. In località Caccialupi è caduto un albero sulla strada, finendo per danneggiare una macchina parcheggiata ed una vecchia imbarcazione presente sul posto. Non ci sono stati fortunatamente feriti. I Vigili del Fuoco hanno ripristinato la sicurezza della viabilità.