E' Natale a San Giuliano Terme: torna l'albero all'uncinetto

Come ormai da tradizione, si rivede da questa mattina, 5 dicembre, in Largo Shelley, di fronte alle terme, l'albero di Natale fatto interamente all'uncinetto dall' associazione 'Bagni Crea'.

L'albero è composto da oltre 300 quadrati dal lato di 24 centimetri, che coprono una struttura in ferro alta quattro metri e mezzo realizzata dal compianto Rodolfo Betti. Si tratta di uno dei pochissimi alberi di Natale di questo genere realizzati in Italia.

"Desidero ringraziare tutte quelle signore, anche non iscritte all'associazione e provenienti da tutte le frazioni - fa sapere Enza Fiorini, presidente dell'associazione 'Bagni Crea' - che si sono messe a disposizione per completare l'albero. Grazie anche alle 'Api operaie', altro gruppo di signore di via XX Settembre che lavora a maglia e all'uncinetto per beneficenza. L'albero di quest'anno purtroppo manca della stella più grande di tutte: Rodolfo Betti. Ci aveva lavorato con tanta passione, quest'anno lo avrebbe voluto costruire ancora più alto. Un grande abbraccio alla sua famiglia".

"Ringrazio l'associazione 'Bagni Crea' - commenta il sindaco Sergio Di Maio - per l'impegno di natura volontaria che ogni anno offre alla comunità. Quest'anno è impossibile non rivolgere un pensiero anche all'autore della struttura portante dell'albero, Rodolfo Betti, un grande amico che ci ha lasciati troppo presto".