Viaggio nella musica pisana: violenza sulle donne nel primo singolo di Alberto 'Allart' Soavini

Uscirà domani, sabato 15 settembre, su tutti gli store musicali, il primo singolo di Alberto Soavini, in arte Alberto Allart, musicista e compositore pisano di 19 anni.

Il brano, intitolato 'La tua mano verso me', interamente autoprodotto, è un pezzo pop/new sol scritto dallo stesso Soavini.



"La canzone contiene implicitamente un forte messaggio in difesa delle donne vittime di violenze e soprusi - afferma Alberto - attraverso il pianoforte e soprattutto attraverso la melodia disegnata dalla mano destra ho voluto richiamare il movimento delle onde del mare, un mare in tempesta, metafora di un passato difficile da superare".

Chi è Alberto Soavini

Pisano, classe '98, Soavini è un pianista con un innato amore per la musica, alla quale si dedica a tempo pieno. Scopre gli 88 tasti all'età di 10 anni, quando il pianoforte della madre, dopo un viaggio lungo 600 km, arriva a casa dal Molise.

Frequenta una scuola media a indirizzo musicale dove comincia a studiare musica seriamente. Il suo percorso scolastico prosegue con il liceo e con la contemporanea iscrizione all'istituto Superiore di Studi Musicali 'Luigi Boccherini' di Lucca. Alla formazione classica affianca lo studio del piano jazz, l'ascolto di diversi generi musicali (blues, jazz, soul e hip hop), la pratica di altri strumenti e il canto. Nutre inoltre vivo interesse per la tecnologia musicale e ha frequentato un corso per tecnico del suono.

Alla continua ricerca di condividere musica, suona con diversi gruppi locali, canta in un coro gospel e partecipa a jam session. Attualmente sta lavorando alla produzione di materiale originale e con il pezzo 'La tua mano verso me' debutta come cantautore.