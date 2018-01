Alberto Angela incanta con le sue 'Meraviglie' raccontando Pisa

Un piacere per i curiosi e gli amanti dell'arte, con una punta (ed anche qualcosa in più) d'orgoglio per i pisani. Ieri sera, 17 gennaio, è andata in onda su Rai Uno la terza puntata di 'Meraviglie, la penisola dei tesori', il programma di Alberto Angela che esplora l'Italia raccontando le sue bellezze, note e meno note.

La città della Torre è stata la prima vera protagonista che ha aperto la trasmissione, seguita poi in ordine di tempo da Matera e dalle Dolomiti, insieme ad altre chicche del Belpaese. Il divulgatore scientifico, con la consueta chiarezza ed eleganza, ha passeggiato per Piazza dei Miracoli raccontando orgini e caratteristiche dei monumenti più conosciuti della città: il campanile fra i più famosi al mondo, il duomo, il dattistero ed il cimitero monumentale.

Ha poi anche ricordato la presenza delle tre università, il legame con Galileo Galilei e Leonardo Fibonacci, fino alla prima connessione ad internet italiana del 1986. Un vero e proprio viaggio nella storia che ha fatto felici i pisani ed ha fatto conoscere il cuore di Pisa in tutta Italia. Ospite d'eccezione il tenore Andrea Bocelli. E' possibile rivedere la puntata sul sito della Rai.