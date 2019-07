Sepi: Alberto Mariannelli è il nuovo Direttore

L’Amministratore unico di Sepi Iacopo Cavallini ha dato l’incarico di nuovo direttore della società che gestisce la riscossione delle entrate per il Comune di Pisa ad Alberto Mariannelli. L’incarico è stato affidato sulla base della selezione avvenuta in questi giorni a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Nato a Livorno nel 1958, Mariannelli è laureato in Scienze Agrarie e iscritto all’Ordine degli Agronomi di Livorno. Nel passato Mariannelli ha ricoperto per molti anni l’incarico di dirigente presso la Provincia di Pisa, dopo aver avuto esperienze come direttore generale di aziende. Come dirigente nel comparto pubblico e privato, Mariannelli ha sviluppato competenze approfondite nella contabilità, nella gestione delle risorse umane, nella legislazione dei contratti e della legge anticorruzione. Mariannelli ha ricevuto l’incarico di Direttore Generale di Sepi, mentre Annalisa Dolinich è stata nominata Direttore operativo della società.