Cinema in piazza dei Miracoli: Alessio Boni in visita al Camposanto Monumentale

Una visita al Camposanto Monumentale tra una ripresa e l'altra in piazza dei Miracoli per gli attori Alessio Boni e Roberto Ciufoli che in questi giorni stanno girando proprio nella città della Torre il film tv su Enrico Piaggio.

I due attori, accompagnati dal produttore Massimiliano La Pegna, si sono soffermati ad ammirare il Trionfo della morte di Buffalmacco nel Camposanto. Alessio Boni, in particolare, è rimasto colpito dai colori dell'affresco, oltre che dalla drammaticità delle scene ritratte.

I restauratori presenti sul posto lo hanno accompagnato nella visita, ripercorrendo la storia del salvataggio dell'affresco, dai danneggiamenti subiti a causa del bombardamento fino al recente ricollocamento grazie alle più avanzate tecniche di restauro.

