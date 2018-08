Marina di Pisa: riscontrata presenza di alga tossica in zona via Crosio

Il Comune di Pisa informa che "a seguito dei monitoraggi effettuati da Arpat nel tratto di mare in prossimità del litorale di Marina di Pisa via Crosio è stata evidenziata una concentrazione della microalga ostreopsis ovata superiore ai limiti stabiliti".

Palazzo Gambacorti quindi sconsiglia la balneazione davanti a via Crosio, soprattutto a chi soffre di patologie respiratorie. Nella nota si leggono anche gli eventuali rischi sulla salute che la concentrazione dell'alga può comportare:

- L'esposizione all'alga microscopica può determinare, anche a bassa incidenza, dopo poche ore (2-6), malesseri per lo più lievi e transitori dovuti alle irritazioni delle prime vie respiratorie rappresentati per lo più da nausea, faringite, secrezione nasale (rinorrea), lacrimazione, congiuntivite, tosse, cefalea e febbre. Si osservano con grande variabilità in rapporto con la reattività individuale, anche se a bassa incidenza, fenomeni cutanei irritativi (dermatiti).

- In concomitanza di condizioni favorenti la formazione di aerosol e/o spruzzi di acqua (forte vento e mareggiate) evitare la balneazione e allontanarsi dalla spiaggia e dalle aree immediatamente circostanti, soprattutto per i soggetti affetti da patologie respiratorie quali asma, enfisema o bronchite cronica e per quei soggetti che hanno già avvertito in spiaggia o nelle zone vicine i sintomi e i segni sopra indicati; è infatti sufficiente allontanarsi perché tali malesseri scompaiano o si attenuino.