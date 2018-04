Via Mascagni, si scambiano droga nell'alimentari: locale chiuso

Attività sospesa per sette giorni, a partire da oggi, 13 aprile, per un locale di somministrazione alimenti e bevande di via Mascagni, nei pressi della stazione ferroviaria. Il provvedimento, emesso dal questore, è stato adottato per ragioni di ordine e sicurezza pubblica in quanto lo scorso 6 aprile le Volanti della Questura avevano arrestato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, due cittadini senegalesi sorpresi a scambiarsi dosi di droga per un peso complessivo di 32 grammi di hashish e marijuana, all’interno dell’esercizio commerciale.

La Questura precisa "che il provvedimento adottato, previsto dalle potestà del questore ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., non ha natura sanzionatoria, ma finalità cautelari e o preventive, finalizzate a sensibilizzare il titolare dell’esercizio commerciale a segnalare alle forze di polizia condotte illecite degli avventori eventualmente percepite e, soprattutto, possa scoraggiare i criminali gravitanti nella zona ad utilizzare il locale come base logistica per affari illeciti contrari ai principi della corretta ed ordinata convivenza civile da assumersi quale interesse prevalente".