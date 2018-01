All Broken 29 di Forcoli in semifinale a Sanremo Rock

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E' stata un'esperienza molto emozionante quella che le giovani All Broken 29 hanno provato giovedì 18 gennaio suonando sul palco del Santomato Live Club di Pistoia per le selezioni di Sanremo Rock. Emozione che è diventata ancora più grande quando hanno saputo di aver passato le selezioni per le semifinali che si terranno proprio a Sanremo nel periodo di Maggio. Già dalla prossima settimana le ragazze inizieranno a prepararsi perché il prossimo appuntamento sarà davvero molto importante e dovranno dare il massimo. La giuria era composta da: Tony De Angelis (presidente di giuria e direttore artistico del club), Serena K. Baldaccini (vice presidenti di giuria e general manager StarArt Magazine, La Signoria Editore), Giacomo Parretti (musicista responsabile Rock in Movie), Veronica Papi (PS Management), Fabio Gimignani (La Signoria Editore, ItaliaStarGate), Daniele Visconti (batterista di Irene Fornaciari e Endorser Mapex), Luca Del Sarto (vocal coatch).

"Dear You" è il primo videoclip del disco e, se da una parte parla dei dubbi adolescenziali e dell'eterno amore/odio che si prova in quel preciso momento della vita, dall'altra parte, guardando il videoclip, si percepisce la loro spensieratezza e la loro voglia di divertirsi che fondamentalmente è alla base del loro rapporto di band. Il videoclip è stato realizzato da Cristiano Corsi da un'idea delle stesse All Broken 29. Le All Broken 29 sono una giovanissima punk/rock band di Forcoli (PI) composta da 4 ragazze. Il 29 settembre 2017 è uscito il loro primo disco dal titolo "FIX" per Beng! Dischi e registrato ad Elfland Studio di Ponsacco (PI) che sta ricevendo ottimi feedback dalla critica e dal pubblico.