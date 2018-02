All'Itis di Pomarance si studia fotografia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato 17 febbraio è iniziato, all’ITIS 'A. Santucci' di Pomarance, il corso di fotografia rivolto alla classse IV. Con questa attività inizia la collaborazione della scuola con l’associazione Pro-Pomarance, ed in particolare con il gruppo fotografico formato da Mauro Fanfani, Adriana Macchioni, Giulio Garfagnini, Emanuele Grassini, Alessandro Rossi, Dario Staccioli ed altri che generosamente si sono resi disponibili a tenere le lezioni. Il corso si pone l'obiettivo di trasmettere agli studenti un approccio critico e consapevole allo scatto di un'immagine fotografica. Lo studente apprenderà un metodologia operativa che lo porterà a riflettere prima di scattare la fotografia stessa; leggere criticamente l'immagine e capire quando la fotografia è ben composta e se rispecchia le sensazione che ci ha spinto ad immortalare quel momento.

Il corso di formazione si articola in cinque lezioni di due ore ciascuna, tenute a rotazione da almeno due componenti del gruppo fotografico. La prima e la seconda lezione introducono alle caratteristiche teoriche e pratiche della fotografia; saranno presentate le varie tipologie di macchine fotografiche, dalle reflex analogiche alle moderne digitali, fino agli smartphones, che ogni teenager usa quotidianamente per effettuare molteplici scatti. In queste due lezioni saranno spiegate le regole e le tecniche che sono alla base della fotografia: esposizione, iso, gestione tempi/diaframmi, messa a fuoco e composizione dell'immagine.

Le altre tre lezioni sono organizzate in maniera tematica, in particolare: la terza avrà come tema il paesaggio, inteso sia come urbano (street photography) che extraurbano. Il corso si completerà con la lectio magistrale organizzata dall’associazione Officina Rolandi per venerdì 22 marzo, presso il Teatro dei Coraggiosi di Pomarance, e sarà tenuta da Alessio Ursida giovane fotografo di strada che attraverso le sue esperienze artistiche potenziarà le conoscenze già acquisite dai nostri studenti. L’incontro ha carattere pubblico.

