Alla Chiesa della Spina arriva la 'Madonna col bambino' di Giovanni Pisano

Una copia della Madonna col bambino che Giovanni Pisano scolpì per il Battistero del Duomo sarà visibile in queste festività natalizie all’interno della Chiesa della Spina. Ad annunciarlo è l’assessore alla Cultura del Comune di Pisa Andrea Buscemi: "La collocazione alla Spina di quest'opera di Giovanni, una copia identica all'originale che consente di ammirare in primissimo piano una scultura collocata sul Battistero ad un'altezza di circa 25 metri, segna l'inizio di una strada ben precisa, quella di destinare il pregiato tempietto - sorto per conservare una Spina della Corona di Gesù - all'esposizione di opere pisane classiche antiche: ci sembra sia la vocazione più pertinente per un luogo di cosi delicata e stupefacente bellezza".

La statua, da oggi 23 dicembre collocata all’interno della chiesetta, resterà visibile per tutto il periodo natalizio e oltre, sia per omaggiare l'arte dello scultore pisano autentico precursore del Rinascimento, sia per celebrare la Natività e Maria (a cui il piccolo tempio è dedicato). "L'occasione consentirà a cittadini e turisti di ammirare la sconvolgente modernità dell'opera di Giovanni - conclude Buscemi - uno dei pisani più illustri e portatore di un talento vertiginoso, che dimostra quanto l'arte classica sia impareggiabile e intramontabile. Naturalmente l’operazione è stata possibile grazie alla grande sensibilità dimostrata dal presidente Pierfrancesco Pacini e la Deputazione dell'Opera del Duomo, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti.

Per l'occasione la chiesa della Spina resterà aperta anche i giorni 24 e 26 dicembre.