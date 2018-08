Alla Meloria per ricordare i caduti pisani di tutte le guerre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche quest'anno, in occasione dello Die di Santo Sisto, si ripeterà la commemorazione in mare dei caduti pisani di tutte le guerre. L'iniziativa si svolgerà la mattina di lunedì 6 agosto, grazie alla Capitaneria di Porto che anche per quest’anno metterà a disposizione una motovedetta sulla quale saranno imbarcate le Autorità Civili e Militari, seguita da corteo di 6 barche partirà dal Porto di Pisa per le Secche della Meloria, dove si svolgerà la cerimonia di commemorazione dei caduti (preghiera del Marinaio, benedizione e lancio di corona in mare). Al rientro in porto “vin d’honoeur” offerto dal Porto di Pisa. Sulla barca “commodoro” (in gergo marinaresco il commodoro è il più alto in grado, e dunque la barca più importante è la pilotina della Capitaneria di Porto) prenderanno posto le Autorità Civili e Militari, e la rappresentanza dell’ANMI incaricata degli onori militari. Al seguito un corteo di altre sei barche con a bordo i rappresentanti dell’Associazione IL MOSAICO, dell’Accademia dei Disuniti, dell’Associazione Marinai d’Italia, dell’Archeo Club, della Lega Navale e dell’Associazione degli Amici di Pisa. Chiuderà il corteo una pilotina della Croce Rossa Italia. Nel pomeriggio alle ore 18.30 la consueta Messa in onore di San Sisto nell’omonima antica chiesa. Riccardo Buscemi, Presidente dell'Associazione IL MOSAICO, sottolinea "il grande spirito di sinergia tra le 6 associazioni che hanno organizzato l’iniziativa in mare", preceduta venerdì sera dalla prolusione presso la Lega Navale di Pisa tenuta dalla Professoressa Gabriella Garzella dal titolo “Tra fiume e mare: momenti di storia pisana nelle fonti scritte medievali”. All’iniziativa erano presenti oltre settanta persone. Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento all’Ammiraglio Giuseppe Tarzia della Direzione Marittima della Toscana, che ha messo a disposizione la pilotina della Classe 2000 su cui viaggeranno la corona e le Autorità, al Porto di Pisa, dal quale salperà il corteo di barche, e al Comune di Pisa, che ha concesso il Patrocinio all’iniziativa e fornito la stampa gratuita di manifesti e depliant. NOTIZIE STORICHE Il 6 agosto 1284, nei pressi delle Secche della Meloria, si svolse lo scontro definitivo tra la Repubblica di Pisa e la Repubblica di Genova, sua acerrima nemica. Nonostante in passato la data del 6 Agosto, festa di San Sisto, fosse stata propizia ai Pisani in quanto foriera delle principali vittorie militari, le galee pisane, guidate dal Podestà Morosini, furono sconfitte pesantemente dai Genovesi. I morti furono tra i cinque e i seimila, mentre i prigionieri furono quasi undicimila, anche se per alcune fonti furono complessivamente venticinquemila le perdite tra morti e prigionieri. Tra questi anche l'illustre Rustichello che nelle prigioni genovesi scrisse per conto di Marco Polo il cosiddetto Milione. In tale occasione, proprio in riferimento all'ingente numero di prigionieri pisani deportati a Genova, nacque il detto "se vuoi veder Pisa vai a Genova”. Dopo tredici anni di prigionia fecero ritorno in patria solo un migliaio di Pisani. L’esito infausto di quella battaglia innescò la progressiva decadenza dell’antica e potente Repubblica Marinara, anche se per tutto il XIV secolo Pisa rimase ancora una potenza repubblicana tanto da vincere la famosa Battaglia di Montecatini nel 1315 contro Firenze e altre città ad essa alleate.



ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAICO Riccardo Buscemi, presidente

ACCADEMIA DEI DISUNITI, Ferdinando Ciampi, Console

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA, Paolo Mazzei, Presidente

LEGA NAVALE PISA Enzo Meucci, Presidente

ARCHEO CLUB PISA, Evita Pachetti Ceccarelli, Presidente

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI PISA, Stefano Ghilardi, Presidente

Gallery