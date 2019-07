Allaccio abusivo all'illuminazione pubblica: in due nei guai

Nel tardo pomeriggio di sabato 13 luglio, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Pisa hanno arrestato per furto di energia elettrica due tunisini, rispettivamente di 39 e 47 anni. I due sono stati trovati all’interno della loro abitazione dove, mediante la manomissione di un cavo elettrico, era stato creato un allaccio abusivo all’illuminazione pubblica. Gli arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per stamattina.