Pioggia e disagi: allagamenti a Cascina, soccorso un automobilista

La pioggia costante ed insistente a cavallo dell'ora di pranzo di oggi, 13 dicembre, ha creato alcuni disagi fra Castelfranco e Cascina. I Vigili del Fuoco non hanno effetutato interventi generalizzati di rilievo, tuttavia sono state segnalate più critiche le situazioni in via del Fosso Vecchio ed il sottopasso dell'Arnaccio a Cascina, mentre a Castelfranco i problemi si sono registrati in zona Staffoli. Le richieste sono state girate alla Polizia Locale.

In particolare in via del Fosso Vecchio, angolo via Pietro di Lupo Parra, i pompieri hanno dovuto soccorrere il conducente di un'auto che è uscito di strada per la quantità di pioggia presente sulla carreggiata. L'uomo è riuscito a salire sopra il tetto del mezzo evitando di finire in acqua. Il personale dei Vigili del Fuoco di Cascina, giunto sul posto, ha portato a terra la persona ed estratto la vettura dal fosso. Sul posto i Carabinieri, che hanno provveduto alla chiusura della via a seguito dell'allagamento.

Sugli allagamenti a Cascina è intervenuto il Partito Democratico: "Tutti i nodi vengono al pettine: la tanto propagandata pulizia delle caditoie si è rivelata un flop e le immagini lo testimoniano accuratamente. Anche le 'squadre antidegrado' con consiglieri e assessori leghisti si sono smarrite. E ora, probabilmente, il sindaco reggente denuncerà le nuvole".

Una delle foto pubblicate su Facebook dalla pagina del Partito Democratico