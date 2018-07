Allagamenti per le piogge del 22 luglio: "Caduti 110 millimetri in poche ore"

I disagi dovuti alla pioggia ci sono stati, ma non è mancata l'attenzione del Consorzio 4 Basso Valdarno. L'ente ripercorre le fasi della criticità metereologica della scorsa domenica, quando si sono verificati allagamenti e smottamenti lungo strade locali, senza tuttavia interruzioni alla circolazione.

"A seguito delle imponenti piogge cadute sul territorio - analizza il Consorzio - in particolare concentrate sulle zone di Lari Casciana Terme, Crespina Lorenzana dove sono caduti circa 110 mm in poche ore, si sono verificati allagamenti che hanno interessato prevalentemente le zone agricole intorno a Perignano, soprattutto il reticolo minore, di sezione troppo ridotta per riuscire a smaltire una tale quantità di pioggia. I tecnici del Consorzio, a seguito del violento evento pluviometrico, hanno monitorato il territorio per l'intera giornata di ieri (22 luglio ndr) e sono tempestivamente intervenuti insieme alle ditte specializzate per rimuovere le ostruzioni che si erano prodotte presso alcuni ponticelli e guadi".

Il Consorzio specifica che "non si è verificata alcuna rottura di argini, il livello d'acqua è salito in tutti i fossi ma è rimasto nell'alveo. Sotto stretta sorveglianza anche tutti gli impianti idrovori del territorio, che però non hanno presentato criticità per scarsità di acqua affluita nei fossi di scolo principali. La situazione sul territorio è stata monitorata anche durante tutta la notte, ma al momento non si sono verificate situazioni critiche sul reticolo gestito dal Consorzio".