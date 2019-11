Notte di maltempo nel pisano: allagamenti e smottamenti in varie zone del territorio

Nottata di forte maltempo per la nostra provincia a causa delle intense piogge che si sono abbattute nelle ultime ore in varie zone del territorio. Colpite in modo particolare le aree interne: Montopoli Valdarno, San Miniato, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte.



A Pontedera vari allagamenti si sono registrati nelle frazioni di Santa Lucia, La Borra, Il Romito e Montecastello. Allagato il sottopasso di via Maremmana, al confine con Fornacette, che è stato chiuso. Nessun particolare disagio agli altri sottopassi cittadini.



Criticità anche a Santa Maria a Monte: chiuso nella notte e rimane tuttora chiuso il tratto iniziale di via Arnovecchio con l'intersezione con via Firenzuola dove un'auto è rimasta bloccata. Chiusa anche un parte di via Navetta dall'incrocio di via S.Donato verso il cimitero.

La zona alta del capoluogo non ha registrato particolari problemi.

Problemi anche a Calcinaia dove le forti piogge hanno messo in ginocchio il sistema fognario. A Fornacette, oltre al già citato sottopasso di via Maremmana, si sono allagati quelli di via Piave e via delle Case Vecchie.

Disagi a San Miniato dove le intense precipitazioni hanno provocato alcuni smottamenti e alcuni allagamenti in zona La Scala, San Romano e San Donato. Alcuni smottamenti sono stati segnalati in via Aldo Moro, via Maremmana e via Catena. Le zone sono state delimitate con delle transenne. Inoltre sono stati chiusi i sottopassi di San Romano e quello della zona industriale di Romaiano.

Dal Comando provinciale del Vigili del fuoco fanno sapere che sono stati circa 60 gli interventi del 115, nel corso dei quali non si sono comunque avute particolari situazioni di pericolo o persone coinvolte. Tutti gli interventi sono stati evasi e la situazione è tornata alla normalità.