Sesta Porta, spogliatoi della Municipale: "Ancora infiltrazioni ed allagamenti"

Ancora una denuncia da parte dei delegati dei lavoratori per la sicurezza del Comune di Pisa sulle condizioni in cui si trova l'edificio della Sesta Porta. "Nel tardo pomeriggio di domenica 11 marzo - fanno sapere i delegati dei lavoratori - alcuni agenti della Municipale ci hanno segnalato l'ennesimo problema alla Sesta Porta, con spogliatoi allagati e infiltrazioni d'acqua dal soffitto".

Una problematica già segnalata diverse volte in passato. "Si tratta di una struttura - continuano - costruita con diverse mancanze e adibita impropriamente a caserma della Polizia Muncipale. Nonostante l'immobile in questi anni abbia subito diversi interventi di manutenzione continua ad avere incredibili problemi strutturali. Abbiamo informato delle problematiche il Comune e Pisamo, sollecitando un intervento in una struttura che è ormai diventata una voragine di soldi per i cittadini pisani".

