Maltempo a Vecchiano: esonda il Rio Rotina

Le forti piogge di ieri, venerdì 23 novembre, hanno avuto ripercussioni soprattutto nella zona della Versilia, dove sono esondati una serie di piccoli canali nella fascia interna compresa tra la zona di campagna di Pietrasanta e il Fiume di Camaiore.

Qualche disagio anche nel pomeriggio nella zona di Vecchiano, con la rottura del Rio Rotina a Filettole. Il Consorzio di Bonifica è comunque intervenuto rapidamente e ha chiuso la falla in due ore, riportando l'acqua all'interno del rio. A scopo precauzionale in serata, gli operai hanno depositato anche una serie di ballini di sabbia per rinforzare il tratto danneggiato.