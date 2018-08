Allagamento in via Bargagna: strada chiusa

Disagi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 agosto, in via Bargagna a Pisa dove una porzione di strada, nei pressi delle torri di Bulgarella, a causa della rottura della tubazione di adduzione dell’acquedotto, si è allagata. L'allagamento non ha comunque interessato negozi e abitazioni circostanti. L'acqua, di colore marrone, ha ricoperto la carreggiata e la strada è stata chiusa nel tratto tra la Pubblica Assistenza e la farmacia. La fuoriscita ha provocato anche un piccolo cedimento del manto stradale.

Sul posto Polizia Municipale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e i tecnici di Acque SpA per procedere alla riparazione del danno.



Il ritorno alla normalità è previsto per la serata.