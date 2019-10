Busta sospetta in via Sant'Apollonia: scattato l'allarme bomba, collegio evacuato

Trambusto e preoccupazione ieri sera, 5 ottobre, in centro a Pisa, per un allarme bomba che fortunatamente non ha avuto conseguenze.

Dopo la prima segnalazione al 113 è partita la procedura di sicurezza richiesta in questi casi da parte della Polizia, con la chiusura per oltre due ore del perimetro introno alla via interessata, via Sant'Apollonia. Erano circa le 22. E' stato evacuato durante le operazioni il collegio femminile e sono state avvisate le abitazioni vicine. L'intervento dell'artificiere c'è stato dopo le ore 23: il tecnico ha provveduto a far brillare il pacchetto sospetto, con il botto che si è sentito in tutta la zona circostante. Ci sono volute circa 3 ore prima che tutto tornasse alla normalità.

La Polizia indaga a 360° su quanto accaduto. La segnalazione fatta al 113 parlava di un sospetto che ha lasciato per strada un pacco. La Polizia giunta sul posto ha trovato la borsa per strada, lungo il muro perimetrale del collegio, sotto una finestra. L'attenzione per fenomeni simili è massima e considerata la zona e la presenza di persone di passaggio, è stata decisa la chiusura della strada, con il perimetro sorvegliato da Polizia e Carabinieri. Chi era presente nel collegio è stato fatto uscire dalla parte opposta, in attesa dell'arrivo dell'artificiere. Una volta conclusasi la procedura di sicurezza con la distruzione dell'oggetto, i primi accertamenti avrebbero indicato che si trattava di una busta di plastica senza materiali pericolosi dentro.

Non si esclude alcuna pista investigativa. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di uno scherzo decisamente riuscito male, magari fatto da un giovane o giovanissimo.