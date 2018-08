Maltempo, si aggrava l'allerta meteo: codice arancione su Pisa

Codice arancione per temporali forti su tutta la costa, le isole e le zone settentrionali della Toscana, con validità dalle 21 di oggi, sabato 25 agosto, alle 13 di domani, domenica 26 agosto. Così ha deciso la Sala operativa della Protezione civile regionale, a causa di un peggioramento delle condizioni meteo previsto in serata. La provincia di Pisa ricade interamente nella zona più interessata dall'avviso, con inoltre un'allerta gialla aggiuntiva ai precedenti (temporali e rischio idrogelogico) per mareggiate e vento.

Le previsioni regionali

TEMPORALI FORTI. Un peggioramento delle condizioni è previsto a partire dalla sera di sabato 25 agosto con possibilità di forti temporali sulle zone di nord-ovest e su tutta la costa e isole; fase più acuta tra la notte e la mattina di domenica, con possibilità di fenomeni diffusi e di forte intensità su gran parte della regione; in seguito rapida cessazione dei fenomeni nella seconda parte di domenica.

I fenomeni, anche di forte intensità e accompagnati da colpi di vento e grandinate, potrebbero risultare persistenti (1-2 ore) in particolare su costa, isole e zone di nord-ovest con possibili cumulati significativi in queste aree e poco significativi altrove. I cumulati puntuali potranno essere elevati e molto elevati sempre sulle zone costiere e sulle zone di nord-ovest.

VENTO FORTE. Libeccio in intensificazione sulla costa, fino a forte in serata. Domani, domenica, in mattinata ancora vento forte occidentale, in rapida rotazione ai quadranti settentrionali e in progressiva attenuazione.

MARE AGITATO. Moto ondoso in progressivo aumento fino ad agitato in serata con possibile mareggiata sulla costa centrale nella notte. Domani, domenica, mare in progressiva attenuazione.