Peggiora il maltempo: allerta meteo arancione per temporali

Si aggravano le previsioni meteo, tanto che la Protezione Civile regionale ha esteso ed aumentato l'avviso di vigilanza meteo. E' stato così emesso un nuovo codice di allerta arancione dalle 18 di oggi che interessa una parte più ampia della Toscana ed in particolare anche la provincia di Pisa. Per domani, 17 novembre, l'allerta per temporali forti comprende anche la costa e la città di Pisa, insieme ai comuni della zona sud: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pomarance, Riparbella e Santa Luce.

E' esteso poi a quasi la totalità del territorio provinciale l'avviso arancione di rischio idrogeologico ed idraulico. Anche l'allerta per vento forte è arancione nella zona sud, giallo invece nel resto della provincia.

Le previsioni

PIOGGIA: oggi, sabato, dal pomeriggio precipitazioni a partire dalle zone meridionali in estensione a tutta la regione tra la sera e la notte, in serata le precipitazioni potranno assumere carattere di forte intensità sulle zone meridionali, anche localmente con temporali forti e persistenti. Domani, domenica, fino alla mattina precipitazioni persistenti su gran parte della regione, localmente di forte intensità sulle zone centro-meridionali; dal pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni, che diventeranno più sparsi e occasionali.

TEMPORALI: oggi, sabato, dal pomeriggio-sera possibilità di forti temporali sulle zone meridionali. Domani, domenica, possibilità di forti temporali fino a tutta la mattina su tutta la regione, più probabili sulle zone centro-meridionali.

VENTO: oggi, sabato, dal pomeriggio-sera rapido aumento del vento sulle zone meridionali con forti raffiche. Domani, domenica, vento forte su tutta la regione.