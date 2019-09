Temporali in arrivo: allerta meteo arancione su tutta la Toscana

La protezione civile regionale ha emesso per domani, domenica 22 settembre, l'allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico.

Secondo le previsioni del Consorzio Lamma è in arrivo un'intensa perturbazione che si muove dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia. Il tempo sarà quindi in peggioramento a partire dalla prossima notte, inizialmente sulla costa, poi anche sul resto della Regione.

Le previsioni per domenica

Rovesci e temporali sparsi nella notte soprattutto sull'Arcipelago e sulla costa centro-meridionale. In mattinata fenomeni più probabili sulle zone nord-occidentali; nel pomeriggio e in serata precipitazioni a prevalente carattere temporalesco su gran parte della regione, più intense e persistenti sui settori occidentali e settentrionali, soprattutto appenninici. I fenomeni potranno essere accompagnati da colpi di vento e grandinate. Per quanto riguarda propro i venti, saranno forti di Scirocco sulla costa centro-meridionale e zone limitrofe, con raffiche fino a 60-70 km/h.