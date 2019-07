Maltempo in Toscana: in arrivo temporali e pioggia intensa

Domani, lunedì 15 luglio, è previsto sulla Regione un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con forti temporali. La Protezione Civile ha così diramato un'allerta meteo arancio per temporali e rischio idrogeologico su arcipelago e costa, dove le precipitazioni saranno più intense, dalle 7 alle 21. L'allerta è invece gialla per gran parte delle altre zone della Regione.

Stato del cielo e fenomeni: rapido e deciso peggioramento con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco che risulteranno diffuse e a tratti insistenti su rilievi settentrionali, lungo la costa centro meridionale e soprattutto in arcipelago, a carattere più sparso e generalmente di minor intensità sul resto del territorio. Tendenza al miglioramento solo in tarda serata a partire dalle zone settentrionali.

Venti: moderati di Scirocco lungo la costa, orientali sulle zone interne; in serata graduale rotazione a nord est con forti raffiche soprattutto in appennino, sui rilievi collinari centro meridionali, sulla costa e localmente sulle pianure settentrionali.

Mari: mossi, in particolare al largo.

Temperature: massime in deciso calo e su valori inferiori alle medie stagionali.