Maltempo: allerta meteo gialla per mareggiate su costa pisana e isole

Insiste il vento sulla costa toscana, per questo la sala operativa della Protezione Civile regionale h emanato per oggi, 3 marzo, fino alle ore 22, l'allerta meteo gialla per mareggiate nel tratto che comprende la foce dell'Arno, la costa etrusca nord e le isole.

Le previsioni

A seguito del transito di una perturbazione atlantica la pressione tende ad aumentare ma, nella giornata di oggi, martedì 3 marzo, un flusso umido di correnti occidentali potrà provocare ancora brevi temporali isolati fino al pomeriggio di oggi. In Appennino, fino a 900-1000 metri, saranno possibili deboli nevicate.

Sempre nel corso della giornata di oggi e fino alla prima parte della serata i mari saranno molto mossi, localmente agitati a nord dell'Elba e il vento, localmente forte, in attenuazione dal tardo pomeriggio.