Pioggia in arrivo: allerta meteo gialla per temporali

L'instabilità annunciata per i prossimi giorni della settimana sembra anticiparsi. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico per oggi, 4 giugno, ma anche per domani, martedì 5. E' interessata la parte occidentale della Toscana compresa tutta la provincia di Pisa.

Sono possibili forti precipitazioni a carattere sparso. Le previsioni del Consorzio Lamma vedono come momento più intenso quello della mattina di domani, con fenomeni che saranno invece meno frequenti e forti nelle ore pomeridiane.

LA SETTIMANA. Se mercoledì sembra esserci tregua, per giovedì 7 ed in particolare venerdì 8 sono attese precipitazioni più intense e frequenti.