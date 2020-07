Arriva il maltempo: allerta meteo gialla per temporali

La Protezione Civile Regionale ha emesso per oggi 3 luglio e domani, 4 luglio, un'allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore e temorali forti che coinvolge tutta la Toscana. L'orario di validità per la provincia pisana va dalla mezzanotte di stasera fino alle ore 14 di domani.

E' previsto quindi un graduale peggioramento del tempo. Le previsioni:

PIOGGIA: nel pomeriggio di oggi, venerdì, possibilità di precipitazioni sparse, anche temporalesche, a carattere sparso sui settori appenninici, a carattere isolato anche sul senese e sull'aretino. Dalla sera di oggi e per la giornata di domani, sabato, precipitazioni a carattere sparso, prevalentemente temporalesche, possibili su tutto il territorio regionale, più probabili e frequenti fino alla mattina sulle zone meridionali e su quelle occidentali; dal pomeriggio di domani, precipitazioni via via più isolate e concentrate sulle zone più meridionali della regione

TEMPORALI: nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì, possibilità di isolati temporali, localmente forti, sui crinali appenninici e sulle province di Siena e Arezzo. Dalla sera e per la giornata di domani, sabato, possibilità di forti temporali su tutta la regione, più probabili e frequenti fino alla mattina di domani sulle zone meridionali e su quelle occidentali. Saranno possibili grandinate e forti raffiche di vento nei temporali.