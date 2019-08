Allerta meteo gialla per temporali nelle zone interne della Toscana

Una perturbazione in transito sull'Italia del nord interesserà marginalmente anche le zone interne della Toscana. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità, con codice giallo, che dalle 13 fino alle 22 di stasera 2 agosto interessa in particolare le province di Arezzo, Firenze e Siena. E' atteso un aumento locale delle condizioni di instabilità, con temporali e occasionali colpi di vento e grandinate.

La protezione civile sottolinea che i fenomeni sono caratterizzati da elevata incertezza previsionale e saranno quindi possibili fenomeni anche intensi, in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Saranno possibili, inoltre, effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore.