Maltempo: allerta meteo gialla per vento forte

La protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per vento forte per gran parte della Toscana, con la provincia di Pisa interamente interessata. L'avviso è valido dalla mezzanotte di stasera, 20 aprile, fino alla stessa ora di domani, 21 aprile.

Le previsioni meteo

PIOGGIA: Oggi, lunedì, precipitazioni diffuse su tutta la regione, localmente moderate-forti sulle zone centro-meridionali. Domani, martedì, attenuazione dei fenomeni con residue piogge deboli sulle zone centro-meridionali.

Cumulati attesi fino alle prime ore di domani, martedì: medi fino a 20-30 mm sulle zone centro-meridionali, incluso l'Arcipelago con massimi puntuali fino a 40-50 mm; altrove cumulati medi intorno a 10-15 mm con puntuali massimi fino a 20-30 mm, localmente superiori in Appennino in particolare sui versanti emiliano-romagnoli.

TEMPORALI: oggi, lunedì, specie dal pomeriggio e in serata possibili locali temporali su Arcipelago e litorale meridionale. Domani, martedì, nulla da segnalare.

VENTO: oggi, lunedì, dal pomeriggio-sera rotazione dei venti da Grecale e rinforzo, possibili raffiche fino a 60-70 km/h sui rilievi appenninici e fino a 40-50 km/h sulle pianure settentrionali in particolare allo sbocco delle valli appenniniche. Domani, martedì, vento forte di Grecale su tutta la regione con raffiche sui 40-60 km/h in pianura e 60-80 km/h o localmente superiori sui rilievi.

MARE: nulla da segnalare.

NEVE: nulla da segnalare.

GHIACCIO: nulla da segnalare.