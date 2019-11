Maltempo a Calcinaia, il Comune: "Grazie operatori, cittadini: fate attenzione"

Il Comune di Calciniaia invita i cittadini a "fare attenzione alla pulizia delle caditoie di fronte alla propria abitazione soprattutto a fronte della caduta delle foglie nella stagione autunnale" e a limitare gli spostamenti "durante i fenomeni di pioggia intensa e di temporale forte". Il tutto anche in vista della nuova allerta meteo emessa dalla Protezione Civile Regionale valida dalla serata di oggi, 4 novembre, e per tutta la giornata di domani, 5 novembre.

Il Comune ringrazia inoltre tutti coloro che nei giorni scorsi si sono impegnati per scongiurare l'emergenza maltempo. "Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre - scrive in una nota il Comune di Calcinaia - il territorio comunale, in particolar modo Fornacette, è stato investito da una pioggia torrenziale. Sono infatti caduti oltre 40mm di acqua in meno di un’ora provocando prevedibili disagi alla circolazione. La Protezione Civile del Comune di Calcinaia era già al lavoro quando si è registrata questa emergenza avvenuta con codice di allerta meteo giallo e ha potuto rispondere tempestivamente alle richieste di aiuto da parte dei cittadini".

"E’ stato fin da subito bloccato l’accesso ai vari sottopassi - prosegue la nota - e, grazie all’aiuto delle associazioni che fanno parte della Protezione Civile e anche di molti cittadini che si sono prodigati per dare una mano, le situazioni più critiche sono state poste subito sotto controllo. L’amministrazione intende ringraziare la Protezione Civile, tutte le associazioni che ne fanno parte e che hanno offerto il loro contributo per far fronte all’emergenza della scorsa notte, la Polizia Locale e tutti quei cittadini che dimostrando grande spirito di collaborazione impegnandosi in maniera attiva in piena notte per arrivare ad una più veloce risoluzione delle criticità causate dall’abbondante pioggia (circa 80mm nell’arco della giornata) che è caduta in questi giorni".