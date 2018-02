Meteo, condizioni favorevoli per la neve: allerta gialla in Toscana

Si avvicina il freddo con l'aria gelida della Siberia di 'Burian'. Il flusso di correnti orientali sulla Toscana di bassa pressione sul Tirreno, con l'ingresso di aria molto fredda dall'Europa orientale, determinerà per la giornata di domani 25 febbraio condizioni favorevoli a nevicate sparse fino a bassa quota. Ecco quindi che la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso il codice giallo per neve su tutta la regione, a partire dalla mezzanotte di stasera, sabato 24 febbraio, fino alla stessa ora di domani. Per il vento, codice giallo a partire dalle ore 13 di oggi sulle zone centrali della regione.

Ecco in dettaglio la situazione prevista:

NEVE - domani, domenica, nevicate sparse, e in genere di debole intensità, fino in pianura, più frequenti in Appennino e sulle zone centrali e meridionali della regione. Tendenza ad attenuazione e cessazione dei fenomeni dalla sera. Sono previsti accumuli generalmente inferiori ai 2 cm in pianura, possibili su tutta la regione; fino a 10 cm a quote di collina e fino a 20-25 cm a quote di montagna.

VENTO - oggi, sabato, e domani, domenica, venti di Grecale su tutta la regione, con raffiche localmente forti, fino a 60 -70 km/h sull'Arcipelago, fino a 50-60 km/h nell'interno e fino a 80 km/h in Appennino.

MARE - oggi e domani mari molto mossi al largo o temporaneamente agitati.