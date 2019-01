Neve e ghiaccio: prolungata l'allerta meteo in provincia di Pisa

Prolungata l'allerta meteo per neve e ghiaccio in provincia di Pisa, originariamente prevista per la giornata di oggi, 30 gennaio. L'avviso di criticità emesso dalla Protezione Civile regionale resta giallo: per neve è valido dalle ore 6 alle ore 16 di giovedi 31 gennaio, mentre per ghiaccio va dalla mezzanotte di stasera alle ore 13 di domani.

Previsioni di giovedì 31 gennaio

Le previsioni del Consorzio Lamma parlano di cieli prevalentemente nuvolosi con precipitazioni sparse; al mattino possibili deboli nevicate fino a quote di bassa collina o di pianura sulle province di Siena, Arezzo e Firenze; dal pomeriggio quota neve in decisa risalita fino a quote di montagna; non si esclude tuttavia la persistenza di nevicate fino ai fondovalle più interni, dell'aretino in particolare.

Venti: deboli variabili sulle zone interne, fino a moderati o forti di Scirocco lungo la costa.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: minime in calo, massime in aumento sulla costa.