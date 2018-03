Maltempo: allerta meteo arancio prorogata in provincia di Pisa

Un nuovo avviso di criticità per maltempo, con codice arancione e giallo, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale. Si estende così l'allerta in vigore fino alle 18 di domani, lunedì 12 marzo. Per quanto riguarda la provincia di Pisa si tratta in particolare ancora dei comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano. Confermato qua il codice arancio per rischi idrogeologico e idraulico, per l'attesa di possibili forti precipitazioni. Allerta gialla invece per gli altri comuni più interni della provincia, ad esclusione quindi della costa.

Le aree regionali più interessate dai fenomeni metereologici saranno la Lunigiana e la Valle del Serchio, ma solo per quanto riguarda il reticolo idraulico principale. Per le altre zone (i bacini dell'Ombrone pistoiese e del Bisenzio, il bacino del Reno, Lima e Versilia) e per il reticolo idraulico minore, l'allerta arancione cesserà in alcuni casi dalle 8 o, al massimo, dalle 12 di lunedì.