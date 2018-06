Maltempo in arrivo: allerta meteo gialla in Toscana per temporali

Dopo il sole ed il caldo di questi giorni, è in arrivo una perturbazione sulla Toscana. La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un'allerta medico con codice giallo per temporali e rischio idrogeologico sul reticolo minore, dalla mezzanotte di stasera, 21 giugno, alla stessa ora di venerdì 22 giugno.

Le previsioni meteo del consorzio Lamma parlano di un peggioramento con cielo nuvoloso e possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente forti, più probabili al mattino sul nord ovest, nel pomeriggio in Appennino e sulle zone interne della regione. Venti deboli da sud con rinforzi di Scirocco su litorale meridionale e Arcipelago, in rotazione a nord-est dal pomeriggio-sera. Mari da poco mossi a mossi. Temperature con massime in calo, soprattutto sulle zone interne.