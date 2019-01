Pioggia in arrivo, allerta meteo idrogeologico per San Giuliano e Vecchiano

Una perturbazione atlantica interesserà l'Italia tra giovedì 17 e venerdì 18 gennaio. In Toscana sono in arrivo piogge sparse, più frequenti sulle zone nord-occidentali e sul sud della regione, già a partire dalla serata di oggi 16 gennaio sulla costa e le zone interne nord-occidentali.

Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emanato un avviso di criticità con codice giallo per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alla mezzanotte di venerdì 18 gennaio. I comuni pisani interessati sono San Giuliano Terme e Vecchiano. Giovedì in particolare sono previste piogge diffuse, anche a carattere di rovescio, sulle zone nord-occidentali e sul grossetano. Fenomeni sparsi altrove. La neve è prevista attorno ai 1400-1500 metri di altitudine.