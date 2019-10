Pioggia in arrivo: allerta meteo gialla per la Toscana

Rischio temporali e idrogeologico per domani, 2 ottobre, su tutta la Regione Toscana. Lo segnala la protezione civile, con un'allerta meteo gialla. La perturbazione in arrivo darà i primi segnali già a partire da oggi, 1 ottobre, con un calo della pressione che potrà portare prime precipitazioni in nottata.

Le previsioni

Il bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale segnala che domani, durante la notte, ci saranno precipitazioni sulle province di nord-ovest e costa, anche a carattere di rovescio o temporale. Dalla mattina graduale trasferimento al resto della regione, miglioramento in serata. I rovesci temporaleschi, localmente di forte intensità, saranno possibili su tutte le zone, ma in particolare in quelle interne. Per quanto riguarda i venti saranno forti di Libeccio in arcipelago, costa centro-settentrionale e sui rilievi appenninici. Mare molto mosso a nord dell'isola d'Elba.