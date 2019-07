Ancora maltempo: allerta meteo arancione per temporali

Nuovo avviso di allerta meteo per il pisano, dopo il temporale che ha colpito ieri, 8 luglio, causando vari disagi. L'avviso della protezione civile regionale per temporali forti e rischio idrogeologico, per il Comune di Pisa, sale ad arancione per la mattina di domani, 10 luglio, da mezzanotte fino alle ore 13. Resta giallo invece per la giornata di oggi, 9 luglio.

Le previsioni

Il bollettino meteo fino alle 24 di domani, 10 luglio, prevede pressione in lento calo sul mediterraneo centrale. Tra la sera di oggi, martedì, e la mattina di domani, mercoledì, è atteso il transito di un fronte freddo con temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate.

PIOGGIA: oggi pomeriggio, martedì, possibilità di isolati temporali in Appennino con cumulati medi non significativi e puntuali massimi fino a 20-30 mm, anche in breve tempo. Dalla sera di oggi, martedì, saranno possibili forti temporali a carattere sparso sulle zone occidentali della regione, sull'Appennino settentrionale e sull'Alto Mugello. Nel corso della notte e fino alla mattina di domani, mercoledì, i forti temporali tenderanno a divenire più probabili e si estenderanno a tutta la regione, ma risulteranno più frequenti e intensi sulle zone centro meridionali e in Arcipelago. Miglioramento dalla tarda mattinata.

Cumulati previsti (dalla sera di oggi e per tutto l'evento): sul litorale centro meridionale, su Arcipelago, basso pisano, grossetano, senese e basso aretino cumulati medi fino a 15-20 mm; cumulati massimi fino a 60-80 mm, localmente superiori. Intensità massima oraria fino a 40-50 mm/h.

Altrove cumulati medi fino a 10 mm con massimi puntuali generalmente fino a 50 mm e intensità oraria fino a 30-40 mm/h.

TEMPORALI: oggi pomeriggio, martedì, possibili temporali pomeridiani in Appennino. Dalla sera possibili forti temporali su arcipelago, litorale, Appennino settentrionale e grossetano. Domani, mercoledì, fino a tarda mattinata forti temporali possibili ovunque più frequenti e intensi sulle zone centro meridionali e in Arcipelago.

VENTO: oggi, martedì, nulla da segnalare. Domani, mercoledì, venti da nord est con raffiche fino a 40-50 km/h sulle pianure settentrionali.

MARE: nulla da segnalare.

NEVE: nulla da segnalare.

GHIACCIO: nulla da segnalare.