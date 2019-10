Arriva la pioggia: allerta meteo gialla sulla provincia di Pisa

La Protezione Civile regionale ha emesso per domani, 15 ottobre, un'allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico per la costa toscana fino nell'entroterra, con la provincia di Pisa interessata completamente dall'avviso valido dalle ore 11 fino alle ore 22.

Nel dettaglio è attesa una perturbazione atlantica proveniente dal Mediterraneo occidentale, in spostamento verso est. Arriverà sulle coste fin dalla mattina.

Le previsioni meteo

PIOGGIA: oggi, lunedì, deboli piogge in Arcipelago e sui settori più nord-occidentali della regione. Domani, martedì, fino alla prima parte della giornata, piogge sparse di debole-moderata intensità sulle zone occidentali della regione, più frequenti sui rilievi. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad estendersi alle zone interne della regione, risultando più diffuse e assumendo localmente carattere di rovescio o temporale.

TEMPORALI: domani, martedì, in particolare nella seconda parte della giornata, possibili temporali sparsi, localmente di forte intensità. I fenomeni si esauriranno ovunque dalla tarda serata.

VENTO: domani, martedì, fino al primo pomeriggio, raffiche di Scirocco localmente fino a 50-70 km/h sull'Arcipelago, sulla costa e sui rilievi più alti. Dal tardo pomeriggio-sera rotazione dei venti ai quadranti occidentali con raffiche di Libeccio fino a 60-80 km/h sull'Arcipelago e il litorale centrale e fino a 70-90 km/h in Appennino. Sulle zone collinari della regione locali raffiche fino a 50-70 km/h; nelle zone di pianura locali raffiche fino a 30-50 km/h.

MARE: domani, martedì, mare fino a molto mosso (con onda da S, SE) sull'Arcipelago e localmente sulla costa. Dalla sera, tarda serata mare molto mosso sui settori centro-settentrionali con onda da SO, a causa della rotazione dei venti a Libeccio.