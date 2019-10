Temporali in arrivo sulla Regione: allerta meteo arancione e gialla

La protezione civile regionale ha emesso per domani, 24 ottobre, un'allerta meteo per gran parte della Regione Toscana per temporali forti e rischio idrogeologico. La zona sud è interessata da un codice arancione, mentre per la costa pisana, con tutto il territorio provinciale coinvolto, è previsto un codice giallo. L'avviso è valido per tutte le aree dalle 10 alle 24.

Le previsioni meteo per il 24 ottobre

Oggi, 23 ottobre, tempo stabile; domani, giovedì, peggioramento con piogge diffuse e temporali, localmente di forte intensità.

PIOGGIA: Peggioramento con piogge sparse di debole-moderata intensità fino alla prima parte della mattina. Successivamente intensificazione dei fenomeni con piogge diffuse e temporali a partire dall'Arcipelago e dalla costa in estensione alle zone interne nel corso del pomeriggio. In serata residue piogge (ancora localmente a carattere di rovescio o temporale sulle zone meridionali della regione).

TEMPORALI: Da metà mattina, possibili forti temporali, localmente persistenti, che dall'Arcipelago e le zone costiere si porteranno nell'interno nel corso del pomeriggio tendendo, contemporaneamente, a divenire più sparsi e meno intensi. Venerdì nulla da segnalare.

VENTO: Raffiche di Scirocco fino 60-80 km/h sull'Arcipelago e le zone costiere centro-meridionali.

MARE: Mare molto mosso sulle coste esposte allo Scirocco dell'Arcipelago e del grossetano; mare fino a localmente agitato sulle coste esposte allo Scirocco dell'Arcipelago meridionale.