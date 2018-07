Torna la piogga: allerta meteo gialla nell'interno della provincia

Torna l'instabilità nelle prossime ore anche in provincia di Pisa. Una serie di infiltrazioni di aria fresca favoriscono le condizioni per locali temporali, in particolare nelle aree interne della Toscana, per i pomeriggi di oggi e domani, venerdì 27 luglio.

La Sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha così emesso un'allerta meteo di codice giallo a partire dalle ore 13 di giovedì fino alle 20 e poi dalle 13 di domani sempre fino alle 20. I comuni pisani coinvolti sono: Colle Val d'Elsa, Lajatico, Palaia, Peccioli, Terricciola, Volterra, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Castelnuovo in Val di Cecina, Guardistallo, Montecatini, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pomarance, Riparbella, Santa Luce.

Le previsioni meteo

Nel pomeriggio di oggi, giovedì, possibilità di rovesci e temporali sparsi o isolati sulle zone interne, più probabile e frequenti in Appennino e sui rilievi centro meridionali; i temporali potranno risultare localmente forti ed essere associati a grandinate e colpi di vento.

Nel pomeriggio di domani, venerdì, possibilità di temporali isolati sulle zone interne, più probabile e frequenti sui rilievi di Appennino e Amiata; i temporali potranno risultare localmente forti ed essere associati a grandinate e colpi di vento.