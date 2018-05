Maltempo: allerta meteo gialla in provincia di Pisa

Tende a peggiorare il tempo in provincia di Pisa, con la Protezione Civile della Regione Toscana che ha emesso per domani, domenica 6 maggio, un'allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico, avviso valido dalle 13 alle 22.

La parte interessata sarà quella interna, con indicati i comuni di: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme-Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina , Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina , Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli, Orciano Pisano , Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Volterra.

Le previsioni del consorzio Lamma: generalmente nuvoloso in mattinata con locali deboli piogge. Aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata con rovesci e temporali sparsi, più probabili sul centro-sud della regione. Miglioramento in serata salvo residui rovesci in prossimità della costa. I temporali potranno localmente risultare di forte intensità ed associati a colpi di vento e grandinate.

Venti: deboli di brezza con componente settentrionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in aumento sulle zone interne.