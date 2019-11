Forti temporali in arrivo: allerta meteo arancione

La protezione civile regionale ha emesso per domani, 8 novembre, un'allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico per gran parte della provincia di Pisa. L'avviso per la pioggia è per tutta la giornata, mentre il rischio idrogeologico-idraulico è arancione da mezzanotte alle ore 13, per poi diventare giallo fino a mezzanotte.

Le previsioni meteo

Torna quindi un peggioramento dalla serata di oggi, giovedì 7 novembre, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani, venerdì, perturbato nella notte e in mattinata sono attesi con diffusi rovesci e temporali, con prevista l'attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio.

PIOGGIA: dalla sera di oggi, giovedì, piogge e locali temporali sulle zone nord-occidentali e sulla costa, in estensione durante la notte a tutta la regione. I fenomeni saranno più frequenti e localmente persistenti sulla costa e sulle zone nord-occidentali nella notte e in mattinata, mentre dal pomeriggio si trasferiranno sul centro-sud della regione con conseguente miglioramento sulle zone settentrionali. Cumulati medi significativi soprattutto sul nord-ovest. Intensità oraria fino a forte. Cumulati massimi fino a elevati sul nord-ovest e sulla costa centro-settentrionale; fino a localmente elevati sulle altre zone.

TEMPORALI: dalla sera di oggi, giovedì, possibilità di temporali localmente persistenti sulle zone nord-occidentali e sulla costa, in estensione nella notte e in mattinata alle zone interne centro-settentrionali. Fenomeni in trasferimento verso il centro-sud della regione nel pomeriggio. Possibili colpi di vento e grandinate.