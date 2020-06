Peggiora il tempo: allerta meteo gialla per temporali sulla Toscana

Codice giallo di allerta meteo per pioggia e temporali, anche di forte intensità, e rischio idrogeologico. L'avviso della protezione civile regionale sarà valido su gran parte della Toscana dalle ore 13 di oggi, martedì 9 giugno, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 10 giugno.

Le previsioni

Un campo di bassa pressione che sta interessando il Mediterraneo centrale, mantenendo attive le condizioni di marcata instabilità, che verrà ulteriormente accentuata nelle prossime ore. Dal pomeriggio di oggi sono previsti temporali sparsi, anche forti, sulle zone interne centro-meridionali della Toscana con possibili grandinate e forti raffiche di vento.

I temporali anche di forte intensità potranno continuare nel corso della notte e proseguire nella giornata di domani interessando l'Arcipelago e il litorale centro settentrionale, per poi estendersi a tutto il nord ovest, pistoiese, pratese, pisano e parte occidentale della provincia di Firenze. Nel corso della mattinata e per il resto della giornata i temporali, localmente forti, potranno interessare anche le restanti zone della regione, in particolare quelle interne. Possibili grandinate e forti raffiche di vento anche nella giornata di domani.