Temporali sparsi nell'interno della provincia: allerta meteo gialla

Continuano le condizioni di instabilità atmosferica in Toscana, con interessata ancora una volta la provincia di Pisa. Per questo, per oggi lunedì 2 settembre, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo di codice giallo, con validità dalle 13 alle 21, per temporali sparsi nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena. I temporali potranno essere localmente forti, con possibili colpi di vento e grandinate.

I comuni del pisano segnalati sono: Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Terricciola, Volterra, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Castelnuovo Valdicecina, Guardistallo, Montecatini Valdicecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pomarance, Riparbella e Santa Luce.