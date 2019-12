Maltempo in arrivo: allerta meteo per temporali, vento e mareggiate

La Sala operativa unificata della Toscana ha emesso un'allerta meteo per vari fenomeni previsti a livello regionale. L'area pisana è interessata da avvisi gialli per: temporali, vento forte, mareggiate e rischio idrogeologico. La criticità è segnalata per domani, 20 dicembre, dalle ore 18 fino a mezzanotte.

Si tratta di una perturbazione in transito che secondo le previsioni avrà un deciso peggioramento a partire dalle aree nord occidentali della Toscana, dove i

temporali saranno localmente anche di forte intensità, si parla in particolare delle zone di Lunigiana, Garfagnana e Alta Versilia. Poi sono attese precipitazioni diffuse in estensione a tutta la regione.

Le previsioni meteo per il 20 dicembre

Il bollettino prevedere per oggi, 19 dicembre, una debole perturbazione in transito. Dal pomeriggio di domani invece, venerdì, è atteso il marcato peggioramento con precipitazioni diffuse, anche temporalesche in serata, venti forti da sud e mare agitato.

PIOGGIA: oggi, giovedì, precipitazioni sparse, con cumulati medi localmente significativi sui settori meridionali e massimi non significativi. Domani, venerdì, deciso peggioramento dal pomeriggio a partire dalle aree nord occidentali con precipitazioni diffuse in estensione a tutta la regione. In serata possibili temporali, localmente di forte intensità. Cumulati medi abbondanti su Lunigiana, Garfagnana, alto Appennino Pistoiese e Apuane, con massimi puntuali fino a molto elevati sui rilievi. Sul resto del nord ovest cumulati medi fino a localmente abbondanti con massimi puntuali elevati sui rilievi. Sul resto della regione cumulati medi significativi con massimi puntuali fino a localmente elevati sui rilievi (Appennino-Metallifere-Amiata). Intensità orarie massime forti o localmente molto forti.

TEMPORALI: oggi, giovedì, possibilità di locali temporali in Arcipelago e sulla costa meridionale con colpi di vento e grandinate solo occasionali. Dalla sera di domani, venerdì, possibilità di temporali anche di forte intensità sulle zone occidentali, più probabili sul nord ovest.

VENTO: dal pomeriggio di domani, venerdì, rapida intensificazione dei venti meridionali con forti raffiche in Arcipelago, sulla costa e sulle zone collinari. Dal tardo pomeriggio e in serata raffiche molto forti sui crinali appenninici e aree sottovento ad esso.

MARE: venerdì, dal pomeriggio rapida intensificazione del moto ondoso con mare fino ad agitato.