Pioggia e vento in arrivo: allerta meteo in provincia di Pisa

Nuovo peggioramento del tempo, domani 15 novembre. La protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo gialla per temporali per tutta la Toscana, dalla mezzanotte fino le ore 18 di venerdì. Ci sono poi due avvisi arancioni, per lo stesso orario, rispettivamente per rischio idrogeologico e idraulico. Il primo è esteso alla parte orientale della provincia di Pisa, da Vicopisano, Bientina e Calcinaia fino a San Miniato, comprendendo anche comuni della parte meridionale, come Ponsacco e Crespina Lorenzana, fino a Casciana Terme-Lari. Il rischio idraulico invece interessa solo quest'ultima parte sud della provincia. Da segnalare infine anche l'allerta meteo gialla per vento forte sulla costa.

La cartina delle aree

Le previsioni meteo

PIOGGIA: venerdì peggioramento a partire dall'Arcipelago e dalla costa centro-settentrionale con precipitazioni diffuse, anche localmente temporalesche, in estensione tra la notte e la mattina a tutta la regione. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad assumere carattere più sparso, risultando più frequenti nelle zone orientali della regione. In serata, tarda serata nuovi rovesci e isolati temporali in arrivo sulle zone occidentali della regione. Le precipitazioni temporalesche saranno più probabili su Arcipelago, aree costiere e zone limitrofe, grossetano, senese, aretino e localmente assumeranno carattere di forte intensità. Intensità oraria massima nei temporali fino a 30-50 mm/h.

TEMPORALI: domani tra la notte e il primo pomeriggio possibili temporali sparsi più frequenti su Arcipelago, costa e zone limitrofe, grossetano, senese, aretino. I temporali localmente saranno di forte intensità.

VENTO: oggi, giovedì, venti da sud in intensificazione dal pomeriggio. Tra la sera e le prime ore della mattina raffiche fino a 70-90 km/h sul litorale e fino a 80-100 km/h sull'Arcipelago e in Appennino; successivamente attenuazione dei venti su queste zone. Dalla mattina di venerdì venti in temporanea intensificazione anche sul resto del territorio regionale con raffiche fino a 80-100 km/h in montagna, 60-80 km/h in collina e fino a 50-60 km/h in pianura. Attenuazione dei venti in serata.

MARE: oggi, giovedì, moto ondoso in aumento dal pomeriggio; dalla sera mare agitato sull'Arcipelago (coste esposte alle mareggiate da sud), molto mosso altrove sul litorale grossetano. Domani, venerdì, fino alla prima parte della giornata mare agitato sull'Arcipelago e sulla costa grossetana e mare molto mosso altrove.